0553 313 94 23

Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:00
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığında görevli eski yarbay Murat Kale, hakkındaki iddiaları reddetti.

Kale, büyük bir terörle mücadele operasyonu icra edileceği maksadıyla Akıncı Üssüne gitme emri aldığını iddia ederek saat 22.30 sularında Akıncı Üssüne giriş yaptığını belirtti.

Nizamiyeden girişi dışında her şeyin "anormal" göründüğünü söyleyen Kale, etrafta tam teçhizatlı askerler gördüğünü, üsse girişlerine müsaade edilmediğini, ısrar etmeleri üzerine askerlerin bilgi alabilmesi için birlikte geldiği sanık eski albay Nevzat Bilir'i içeri aldıklarını, bir süre sonra arayan Bilir'in Akıncı Üssü'nde kargaşanın hakim olduğunu söylediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde halkın nizamiye önünde toplanmaya başladığını anlatan Kale, olanları anlamaya çalıştığı halde vatandaşlarla konuşarak sakinleştirmeye çalıştığını, halkın içinden havaya ateş açılması üzerine askerlerin de havaya uyarı ateşi açtığını ileri sürdü.

Eline silah almadığını ve kimseye emir vermediğini savunan Kale, "Ben, galeyana gelmiş, küfür ve slogan atarak lojmanlar bölgesindeki nizamiyeye zorla girmeye çalışan insanları ikna etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadım." diye konuştu.

İddianamede yer alan, yaralıların üzerine sonradan tek tek atış yapıldığı iddiasını reddeden Kale, 8 sivilin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı lojmanlar nizamiyesinde böyle bir olayın yaşanmadığını, iddiaların "iftira" olduğunu öne sürdü.

Bu sırada araya giren duruşma savcısı, Kale'ye hitaben, "Murat Kale. İddianameyi beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin ama kamu kurumlarını bu şekilde itham edemezsin." diyerek uyarıda bulundu.

Kale de savcının kendisine bu şekilde hitap edemeyeceğini ifade ederek, mahkeme başkanından savcıyı uyarmasını istedi.

Sanık ayrıca, korgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in Ankara Merkez Orduevi'nden darbe teşebbüsü kapsamında zorla kaçırılarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi olayıyla da alakası olmadığını ve FETÖ ile bağı bulunmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:00
  1. 15 Temmuz
  2. Akıncı Üssü
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 dakika devam eden dolu Erciş’i bu hale getirdi
    1. 15 dakika devam eden dolu Erciş’i bu..
    2. Prof. Alkın, PPK'dan çıkması beklenen..
    3. İhraç tebligatı Davutoğlu’na ulaştı
    4. 10 yaşındaki çocuk demir korkulukların..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg..
    7. İngiltere'de bir istifa daha! Kritik..
    8. Aşure tatlı olmasına rağmen gıda..
    9. İzmir semalarında heyecan veren..
    10. Hamaslı yönetici 5 aydır Suudi..
    11. Nilüfer’de ağızlar tatlandı
    12. Trabzonspor'da şoke eden sakatlık!..
    13. Oğuz Çetin, Kız Milli Takımı kampını..
    14. 9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    15. İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı
    18. Tatvan’daki çocuklar spora..
    19. AK Parti’den hizmet açıklaması
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Kontrolden çıkan otomobil 20 metre..
    22. Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure..
    23. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    24. Hırsızı ayakkabısı yakalattı
    25. Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş..
    26. Deveci: “Ruhumuzda Kuvayi Milliye var”
    27. Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan..
    28. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    29. Borsa günü yükselişle tamamladı
    30. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!