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Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:19:57 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların ara karara yönelik tahliye ve yeni delillerin dava dosyasına dahil edilmesine ilişkin talepleri alındı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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