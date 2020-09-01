  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, esasa ilişkin savunmasına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:25:36 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına başladı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı olan Özatak, iddianame ve mütalaada isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mütalaada eksikliklerin olduğunu savunan Özatak, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için mağdur edildiğini savundu.

Özatak, dava dosyasındaki idari tahkikat, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporlarının maksatlı hazırlandığını, telsiz ve güvenlik kamera kayıtlarının da tahrif edildiğini öne sürdü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne yetkisi olmadığı halde girmekle suçlandığını hatırlatan Özatak, normal çalışma akışında her gün harekat merkezine gidip lojistik faaliyetlere ilişkin brifing aldığını söyledi.

Görev alanı kapsamındaki bir birime gitmekle suçlanmasına anlam veremediğini ifade eden Özatak, darbe girişimine katkı sağlayacak bir emir vermediğini, aynı şekilde emir de almadığını ileri sürdü.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı da suçlayan Özatak, savunmasına yarın kaldığı yerden devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…
Gündem

Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…

Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hukuka dayalı faaliyetleri karşısında birçok provo..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı