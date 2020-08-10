Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü hava trafik kontrol kulesinde bulunarak darbeci uçakları yönlendirdiği belirtilen eski yarbay Özcan Murat Doğan, esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay günü saat 19.00 sularında mesaiden ayrıldığını anlatan Doğan, ilerleyen saatlerde bir yarbayın kendisini arayarak Akıncı'ya geçmesini, daha sonra arayan bir yakının da şehir merkezi üzerinde jetlerin uçtuğunu söylediğini aktardı. Doğan, kamera kayıtlarına göre saat 22.40'tan sonra üsse giriş yaptığını bildirdi.

Akıncı'ya gelişinden önce bazı uçakların havalanmış olduğunu aktaran Doğan, filo komutanının odasına gittiğini ancak kimseyi görmediğini, bu sırada üs komutanının emri olduğu belirtilerek kuleye götürüldüğünü ifade etti. Doğan, kuleye gittiğinde burada bulunan davanın müştekisi Yarbay Nihat Altuntop tarafından uçuşların sürdürülmesinin sağlandığını iddia etti.

Altuntop'un, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezince verilen uçuş yasağı üzerine uçakların inmesi yönünde talimat verdiğini beyan eden Doğan, bu durumdan haberdar olmadığı için harekat komutanının talimatı doğrultusunda uçuşların devam etmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Olay günü uçuşların terörle mücadele harekatı kapsamında yapıldığını bildiğini ileri süren Doğan, uçuşların yasal olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sanık Doğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı açıklamalarından sonra hiçbir faaliyette bulunmadığını, kimseye emir ve talimat vermediğini ileri sürdü.

Altuntop'un darbeciler tarafından kuleden uzaklaştırılmasında bir dahlinin bulunmadığını ileri süren Doğan, iddia edildiği gibi kuleyi ele geçirmeye çalışmadığını öne sürdü.

Doğan, darbe girişimine somut bir katkısının bulunmadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın sanık Doğan'ın savunmasının alınmasıyla devam edilecek.