Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Şube Müdürü Albay Murat Çınar, esasa ilişkin savunmasını yaptı.



Darbe girişiminin "proje" olduğunu savunan Çınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Rusya'nın sıcak denizlere inme ve İran'ın da bölgesel güç olabilme politikalarının önünü açtığını iddia etti.

Paralel Devlet Yapılanması adı altında 2014'den itibaren TSK'deki bazı subayların tasfiye edildiğini ileri süren Çınar, darbe girişiminin planlayıcıları arasında bulunan o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün bu tasfiyeleri engellemeye çalıştığını belirtti.

Olay günü Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbayın kendisini telefonla arayıp Akıncı Üssü'ne geçmesini istediğini öne süren Çınar, verilen emir üzerine uçuş kıyafetlerini yanına alarak özel aracıyla üsse geçtiğini anlattı.

Çınar, üsse vardığında, kimlik kontrolünün ardından 143. Filo'ya geldiğini söyleyerek içeri girdiğini, o sırada üste karartma uygulandığını ileri sürdü.



Filo'nun gazinosuna girip beklemeye başladığını iddia eden Çınar, çeşitli birliklerden askerler gördüğünü, ilk başta müşterek harekat gerçekleştirileceğini düşündüğünü gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimi olduğunu anlayınca Akıncı'dan kaçmaya çalıştığını savundu.

Çınar, dışarıdaki silahlı askerler nedeniyle üsten çıkamadığını, bunun üzerine gazinoda beklemeye devam ettiğini, kendisinden uçmasının istendiğini, bunun üzerine 143. Filo'dan çıkıp 141. Filo'ya gittiğini, burada kısa süre oyalanıp uçuş yapmadan geri döndüğünü ileri sürdü.



O gece hiçbir yasa dışı olaya karışmadığını ileri süren Çınar, ilerleyen saatlerde askeri misafirhaneye geçip askeri savcıyı beklediğini, polislerce gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını söyledi.

Çınar, Ankara'daki birçok kamu kurum ve kuruluşu bombalayan ve yüzlerce kişiyi şehit eden uçakların havalandığı Akıncı Üssü'ndeki kendisine ait kamera görüntülerinin delil sayılamayacağını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Çınar, berat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.