Akıncı TİHA nedir? Akıncı TİHA özellikleri neler? Akıncı TİHA menzili

Türkiye yerli savunma sanayide bir başarıya daha imza atıyor. Dünyanın hayran kaldığı SİHA ve İHA’nın mucidi Bayraktar bu kez de Akıncı TİHA’yı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine kayıt ettirdi. Bayraktar AKINCI TİHA yarın düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak.

Akıncı TİHA nedir?

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri neler?

Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Akıncı TİHA temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



Akıncı TİHA gelişmiş özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Akıncı TİHA teknik özellikleri

Akıncı TİHA Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Akıncı TİHA Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

Akıncı TİHA Havada Kalış 24 saat

Akıncı TİHA Kanat Açıklığı 20 mt.

Akıncı TİHA Yükseklik 4.1 mt.

Akıncı TİHA Uzunluk 12.2 mt.

Akıncı TİHA Yer Kontrol İstasyonu

NATO Spek ACE-III Şeltır Özellikleri

Telsiz Sistemleri

Dahili İç Konuşma Sistemleri

Pilot Konsolu

Faydalı Yük Operatör Konsolu

Görüntü Kıymetlendirme Konsolu

Rack Tip Kabinetler

Güç Sistemleri, Filtreler

Güç Kaynağı Birimleri

Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi

NBC Filtrasyon Sistemi

Bayraktar AKINCI TİHA nasıl çalışıyor?

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.