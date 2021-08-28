Akıncı TİHA nedir? Akıncı TİHA özellikleri neler? Akıncı TİHA menzili
Bayraktar Akıncı TİHA savunma sanayide Türkiye’nin göz bebeği oldu. Bayraktar Akıncı TİHA ne zaman göreve başlayacak? Akıncı TİHA teknik özellikleri de merak ediliyor. SİHA ve İHA’nın babası Bayraktar Akıncı TİHA’yı TSK’nın hizmetine sundu. Peki Akıncı TİHA nedir? Akıncı TİHA özellikleri neler? Akıncı TİHA menzili ne kadar? İşte Bayraktar Akıncı TİHA son durum haberleri.
Türkiye yerli savunma sanayide bir başarıya daha imza atıyor. Dünyanın hayran kaldığı SİHA ve İHA’nın mucidi Bayraktar bu kez de Akıncı TİHA’yı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine kayıt ettirdi. Bayraktar AKINCI TİHA yarın düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak.
Akıncı TİHA nedir?
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.
Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir.
Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri neler?
Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.
Akıncı TİHA temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Akıncı TİHA gelişmiş özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Akıncı TİHA teknik özellikleri
Akıncı TİHA Haberleşme Menzili LOS & BLOS
Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Akıncı TİHA Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg
Akıncı TİHA Havada Kalış 24 saat
Akıncı TİHA Kanat Açıklığı 20 mt.
Akıncı TİHA Yükseklik 4.1 mt.
Akıncı TİHA Uzunluk 12.2 mt.
Akıncı TİHA Yer Kontrol İstasyonu
NATO Spek ACE-III Şeltır Özellikleri
Telsiz Sistemleri
Dahili İç Konuşma Sistemleri
Pilot Konsolu
Faydalı Yük Operatör Konsolu
Görüntü Kıymetlendirme Konsolu
Rack Tip Kabinetler
Güç Sistemleri, Filtreler
Güç Kaynağı Birimleri
Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi
NBC Filtrasyon Sistemi
Bayraktar AKINCI TİHA nasıl çalışıyor?
Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.