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Teknoloji Akıncı TİHA müjdesi: Milli motor 1 yıl içinde teslim edilecek
Teknoloji

Akıncı TİHA müjdesi: Milli motor 1 yıl içinde teslim edilecek

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı (TİHA) bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:43:00 -
Akıncı TİHA müjdesi: Milli motor 1 yıl içinde teslim edilecek

TEI, TEKNOFEST Azerbaycan’da farklı sınıflarda ürettiği ve geliştirdiği motorları sergiledi. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, burada kurumun motor çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İnsansız hava araçlarının motor ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirdikleri TEI-PD170 motorlarının seri üretiminin devam ettiğini belirten Akşit, daha fazla güç ihtiyacı bulunan Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA’ya yönelik de çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Akşit, Akıncı’nın ağır yükle kalkan versiyonunun 2 adet ithal 450 beygirlik turboprop motorla uçtuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: “Akıncı’nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik. Uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin yüzde 75’ini tamamladık. Bir yıl içinde bu motoru Akıncı’yı uçuracak şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Hedef MMU motoru

Sıranın Milli Muharip Uçak için geliştirilen motora geldiğini vurgulayan Akşit, “Yaptığımız ön mühendislik çalışmalarında Milli Muharip Uçak’ın zorlayıcı isterleri var. Milli Muharip Uçak’ın ihtiyaç duyduğu motoru geliştirip, üretip, teslim edecek yeteneğe geldik. TEI ekibi olarak ustalık eserimiz olacak. Türkiye’de böyle bir motoru üretip test edebilecek altyapı sadece bizde var. 100 bin pound itkiye kadar her türlü motoru test edebilecek test altyapımız bulunuyor. TEI olarak tasarım ve imalatında bu projede yer almak istiyoruz” dedi.

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