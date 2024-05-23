AKINCI TİHA İran sahasında turuyla Milli SATCOM ile haberleşti: Bayraktar TB2 SİHA’ya entegrasyonu yapılmıştı

Geçtiğimiz günlerde İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kırıma uğrayan helikopterinin enkazının tespiti için İran ve Rus sistemleri ile birlikte İran derinliklerinde görev uçuşu yapan AKINCI TİHA, yerli ve milli uydu haberleşme kabiliyetlerimizi kullandı.

Bu bağlamda AKINCI TİHA’ya bu zorlu görevde ASELSAN tarafından geliştirilen SATCOM (uydu haberleşme) sistemi eşlik etti. Geçmişte yine AKINCI’nın Çorlu’dan Azerbaycan’a uzun menzilli uçuşunda aynı SATCOM ile haberleşmenin sağlandığı açıklanmıştı. Buna ek olarak geçtiğimiz sene Bayraktar TB2 SİHA’nın SATCOM ile donatılan konfigürasyonu olan Bayraktar TB2S, Libya’da görüntülenmişti.

Baykar mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA’ya SATCOM anten entegrasyonu geçtiğimiz süreçte yapılmıştı. SATCOM üzerinden yapılan bağlantı sayesinde S/İHA’lar görüş hattı (LOS) bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda, daha yüksek menzilde görev yapabiliyor.

ürk savunma endüstrisinin önemli oyuncularından CTech’in Mühendislik ve Programlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nurşen Sarı ve Programlar Direktörü Hüseyin H. Erkut’un katılımı ile yeni nesil haberleşme çözümleri Ağ Merkezli Sohbetler’in 56. bölümünde konuşulmuştu. Bu bağlamda Erkut, Ekvator bölgesine ihraç edilen ANKA İHA’lar için SATCOM’larda bazı özelleştirmelerin yapıldığını belirtmişti.

Halihazırda kullanılan antenlerin Ekvator bölgesinde sorun yaşadığını belirten Erkut, şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Bizim şu anda kullandığımız antenler, genelde Ekvator bölgesinden uzakta çalışıyor. TUSAŞ’ın platformlarına entegre olarak gittiğimiz yerlerden bazılarında sorun yaşamaya başladık. Ekvator’a uzak olduğunuz zaman ve Ekvator’a belirli bir açı ile baktığımız zaman problemler yaşamaya başladık. Bunları literatürden takip etmiştik. Anten tam dik baktığı zaman zorlanıyor ve azimut eksenine yük biniyor. Bu sorunun başka bir eksen eklenmesi ile çözüldüğünü gördük. Bununla alakalı çalışma başlattık. Azimut, elevation ve polarization eksenine sahip olan Ku bant antenlerimize 4. eksenimizi alacağız ve bu sayede 4 eksenli hale getireceğiz.”

Buna ek olarak Erkut, CTech tarafından insansız deniz araçları için geliştirilen 4 bantlı link çözümü hakkında açıklamalarda bulundu. Kullanıcıya esneklik ve yedeklilik sağlayan sistem hakkında konuşan Erkut, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Birkaç sistemi birleştirmek üzerine çalışıyoruz. İnsansız deniz araçları için patent aldığımız bir modül ürünümüz var. Ürün, GSM hatlarını birleştiren ve müsaitliğine göre verileri gönderen bir sistem. C bant, L bant, K bant ve GSM hatlarının dördünü bir platformda birleştirdik. İDA’lar için böyle bir sistem sunduk. Bu sistem kara ile deniz aracı arasında bu dört kanalın en müsait olanını veya sizin istediğiniz kanalı kullanıyor.” (defenceturk.net)