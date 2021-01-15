Akıncı dizisi bugün var mı?

Akıncı bu akşam var mı? | 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmeye başlayan Akıncı dizisi kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. ATV ekranlarında bu hafta bazı diziler yayınlanmadı. Bu sebeple Akıncı dizini yakından takip edenler yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Akıncı bu akşam var mı? Akıncı yeni bölüm ne zaman?