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Medya Akıncı dizisi bugün var mı?
Medya

Akıncı dizisi bugün var mı?

Akıncı bu akşam var mı? | 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmeye başlayan Akıncı dizisi kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. ATV ekranlarında bu hafta bazı diziler yayınlanmadı. Bu sebeple Akıncı dizini yakından takip edenler yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Akıncı bu akşam var mı? Akıncı yeni bölüm ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:26:00 -
Akıncı dizisi bugün var mı?

ATV ekranlarından yayınlanana Akıncı dizisi kısa sürede ilgi odağı oldu. Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümleri cuma akşamları yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları sebebiyle bu hafta ATV'de pek çok dizi ekrana gelmedi. Akıncı hayranları bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Akıncı dizisi bugün var mı?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 14 Ocak Perşembe akşamı tamamlandı. Bu sebeple ATV normal yayın akışına döndü. 15 Ocak Cuma akşamı Akıncı dizisinin 3. bölümü ekranlara gelecek.

Akıncı dizi oyuncuları kimler?

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan

 

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