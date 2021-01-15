Akıncı dizisi bugün var mı?
Akıncı bu akşam var mı? | 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmeye başlayan Akıncı dizisi kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. ATV ekranlarında bu hafta bazı diziler yayınlanmadı. Bu sebeple Akıncı dizini yakından takip edenler yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Akıncı bu akşam var mı? Akıncı yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarından yayınlanana Akıncı dizisi kısa sürede ilgi odağı oldu. Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümleri cuma akşamları yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları sebebiyle bu hafta ATV'de pek çok dizi ekrana gelmedi. Akıncı hayranları bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
Akıncı dizisi bugün var mı?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 14 Ocak Perşembe akşamı tamamlandı. Bu sebeple ATV normal yayın akışına döndü. 15 Ocak Cuma akşamı Akıncı dizisinin 3. bölümü ekranlara gelecek.
Akıncı dizi oyuncuları kimler?
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Eren İnan