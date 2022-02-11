HDP ile görüşmek AK Parti’ye helal, İP’e haram mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, büyükşehirlerde AK Parti'yi devirebilmek için terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yapan İYİ Partilileri eleştirdi.

Karahasanoğlu İYİ Partilileri, "AK Parti HDP ile görüşürken sorun yoktu" diyerek savunanlara da dikkat çeken bir cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Bugün de İyi Parti Disiplin Kurulu Üyesi Av. Akın Uyar konusuna devam edelim.

Aslında şahsı önemli değil..

Bir kişi üzerinden, tüm topluma sirayet eden yanlışlıkları dile getiriyoruz..

Bir örnek üzerinden, yüz binlerce kez tekrarlanan yanlışları hatırlatmış oluyoruz..

Bir dava üzerinden, hemen hepimizin karşılaşabileceği hukuki yanlışlıkları özetlemiş oluyoruz..

Hukuki yanlışlık ne kelime..

Kasta varan hukuk skandallarını dillendirmiş oluyoruz..

Bugün siyasi açıdan konuya başlayalım..

Bir partinin disiplin kurulu üyesi, bizzat küfürlü paylaşımlar yapan birisi ise..

Bu ne derece makuldür?

Hepimiz öğrencilik yaptık..

Okullarda disiplin kuruluna, ağırbaşlı, konuşmasına dikkat eden, kendi mesleki hayatında da disiplinli olan öğretmenler seçilirdi..

Şöyle düşünün..

Sabah derslere geç gelen..

Okula devamsızlık eden..

Öğrencilere hakaretler savuran bir öğretmen, disiplin kuruluna seçilir mi?

Seçilirse, o okulda disiplin olur mu?

Benzer şekilde..

Kendisi sosyal medya hesabında, apaçık küfür niteliğinde paylaşımlar yapmış birinin, “İktidara yürüyoruz” iddiasındaki bir siyasi partinin disiplin kurulunda ne işi var?

İşi olmamalı idi..

Olmamalı idi ki, sonuçta İyi Partili Lütfü Türkkan’ın şehit bacısına sinkaflı küfürü, cezasız kaldı..

Bu arkadaşlar, bir şehit annesinin “Benim oğlumun katili” diye başlayan cümle kurarak..

Bu ülke için geceli gündüzlü çalışan cumhurbaşkanına yönelik bir ifadesini alır, yüz binlerce insana yayarlar..

Ama bizzat kendileri şehidin bacısına sinkaflı küfür ederler..

Sonra da..

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