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Akın Tavuz kimdir? Akın Tavuz Doğuş Grubu yeni görevi ne?

Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.Ferit Şahenk, “Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek.” dedi. Peki Akın Tavuz kimdir? Akın Tavuz Doğuş Grubu yeni görevi ne?

12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Akın Tavuz kimdir? Akın Tavuz Doğuş Grubu yeni görevi ne?

Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu BaşkanıFerit Şahenk, Doğuş Grubu’nun yeni yapılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.  Ferit Şahenk, “Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek.” dedi. Peki Akın Tavuz kimdir? Akın Tavuz Doğuş Grubu yeni görevi ne?

Akın Tavuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler fakültesinde mezun olduktan sonra Northeastern Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 2012 yılında Doğuş Grubu’na katılmadan önce Maliye Bakanlığında birçok pozisyonda görev almıştır. Doğuş Holding’in Vergisel İşlemler departmanı başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Akın Tavuz, Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenmekte.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. Ankara
  2. Akın Tavuz kimdir?
  3. Akın Tavuz Doğuş Grubu yeni görevi ne?

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