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Yerel Akıma kapılan işçi ağır yaralandı
Yerel

Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 16:09:00 -
Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiye alanına iş makinasıyla konteyner indirilmek istenildi. Konteynerin üzerinde bulunan Murat Kartal (67) yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı. Akıma kapılarak yere düşen Murat Kartal ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Kartal, önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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