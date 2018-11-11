Akılsız başın cezasını tabanlar çekermiş!



Sürtünmeden, sıcaktan, kir ve nemden tahriş olan deri, su toplanmasına karşı savunmasız kalmış demektir.

Ayakkabılarınız ayağınıza tam otursa bile çok fazla yürürseniz aşırı sürtünmeden ötürü ayağınızda su toplanabilir. Bir de çorabınız ayağınıza yapıştı ise terden dolayı şu yaz sıcaklarında veya çıplak ayakla ayakkabınızı giymişseniz daha büyük risk altındasınız demektir. Çünkü deriniz sürtünme ile birlikte ileri geri hareket etmeye başlar.

Bİ'Şİ OLMAZ DERKEN..

Rahatsız olunan bölge önce kızarmaya başlar. Kısa bir süre sonra etkilenen bölge üzerinde zaman zaman acı verici de olan bir kabarcık oluştuğunu göreceksiniz.

DİKKAT!

Koparılan veya sıkılan kabarcıklar enfeksiyona açık hâle gelir. Bu yaşanırsa kabarcıktan iltihap geldiğine, kabarcığın etrafının kızardığına veya derinizin yandığına da şahit olabilirsiniz. Etkilenen bölge şişer, kızarıklığı ve verdiği acı artar.

Bu işaretler deri altında yanık oluştuğunun göstergesi olabilir. Bu durumda doktorunuzdan profesyonel destek alarak tedavi olmanız gerekir.

İlk Tedavi Yöntemleri

Ayaktaki çoğu kabarcık kendi kendine iyileşir. Bazı uygulamalar acınızı azaltır, enfeksiyondan korur ve büyük – yırtılmış kabarcıkların iyileşmesine yardımcı olur:

Patlamamış Kabarcıklar

Kabarcık yürümenizi zorlaştırmıyorsa kendi kendine iyileşmesine izin verin.

Kabarcığın üzerini gazlı bezle, yara bandıyla, kadife ya da başka bir örtü ile kapatırsanız o bölgeyi korumuş olursunuz.

Bezi kaldırdığınızda o bölgenin hava ile temasını kesmeyin ki iyileşme süreci hızlansın.

Kabarcık ayak tabanınız gibi rahatsız edici bir noktada çıktı ve üzerine basamıyor iseniz o bölgeyi korumak için halka şeklinde kadife pet kullanmalısınız. Halka şeklinde olması, etkilenen bölgenin hava ile temas etmesini sağlayacaktır.

Patlamış Kabarcıklar

Yırtılan kabarcığın çevresini günlük olarak kontrol edin ve antiseptik ile iyice temizleyin. Islak ve kirli ise önce ılık su ve sabunla temizleyin. Sonra antibiyotik merhem uygulayın.

Su toplanmasına sebep olan aktivitenizi devam ettirmek zorunda iseniz kabarcığın etrafını iyotlu bir temizleyici ile silin, o bölgeyi yapışmayacak bir örtü ile kapatın ve çinko oksit benzeri kuvvetli bir şerit ile sağlama alın. Bu uygulama daha fazla sürtünmeden ve enfeksiyondan korur ayrıca bu sayede kabarcığın üzerindeki örtüyü kolayca kaldırabilirsiniz.

Altında iltihap veya kir dolu olmadığı sürece açık kabarcığın etrafında kalan deri parçalarını yolmayın. Bunun yerine o dokuları kabarcığın üzerine nazikçe yapıştırarak düzleştirin.

Su toplanmasına sebep olan egzersizinize devam etmeniz gerekmiyorsa kabarcığa antibiyotik tesirli merhem sürün ve bandajlayın. Aksi takdirde ikinci maddede geçen uygulamayı yapın.

Bahsettiğimiz gibi, uyurken veya dinlenirken bandajı kaldırın ki su toplanan yer hava ile temas etsin ve daha hızlı iyileşsin.

Parmak iltihabı

Parmak iltihabı, parmağın yaralanması sonrası iyi dezenfekte edilmemesi ile oluşmaktadır. Pek çok dış etken parmakta iltihap sebebi olarak gösterilebilir. Halk arasında dolama denilen parmak iltihabı, bakterilerin tırnak diplerinde ve parmak uçlarında oluşturdukları iltihaptır. Deri üzerinde yer alan veya bir şey batması, kesilme, sıyrık sebepleri ile oluşan yaralara dışarıda bulunan bakteri ve mikropların nüfus etmesi ile oluşur.

Kemiğe kadar inebilir

Mikrop ve bakteriler iltihap üretmeye başladıklarında ufak bir sızı hissedersiniz, bu sızı iltihap çoğaldıkça dayanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir. Parmak gitgide şişer ve kızarır. Tedavi sürecine hemen başlanmazsa, iltihap derinlere iner ve kemiklere nüfuz ederek, kemik yapısını bozar.

Parmak iltihabı için hastaneye gitmek ve hekimlerin uygulayacağı tedaviyi görmek gereklidir.

Kuru soğan hastaneye gidene kadar çözüm olabilmektedir. Soğanı kaynattıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayıp bölgeye sürebilirsiniz. Bu şişliği azaltacaktır.

İltihap bilindiği üzere pis yerleri sever. Bu yüzden iltihap olan bölgeyi güzelce dezenfekte etmeniz gerekir. Bunun için su ve sabun yeterli olacaktır.

Ellerimiz vücudumuza en çabuk kontamine (kirlenen) olan yerdir. Bu kontaminasyonu gidermek için daima eller yıkanmalıdır.

Enfeksiyon için uygulayacağınız ilaçlar ve bitkisel arayışlarınız neticesinde eğer olumlu sonuç alamazsanız cerrahi tedavi gerekir. Eğer iltihap küçük ise, basit bir cerrahi işlem ile patlatılır ve içerisindeki iltihabın dışarıya akması sağlanır. Ancak iltihap büyükse ve kemiğe yaklaşmış ise biraz daha büyük bir operasyon gerekecektir.

Ameliyat sonrası akıntı ya da kızarıklık ilk etapta mümkündür. Ancak iyileşme sürecine girdikten sonra yara kapanır ve yara bölgesi normal deri rengini alır. Aksi bir durumda yara kişisel bakıma dikkat edilmediği sürece iltihap kapabilir. Bu yüzden birey olarak bu gibi sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kişisel bakımımıza dikkat etmeliyiz.