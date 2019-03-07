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Akıllı ulaşımın ‘zirve’sinden Kopilot’a ödül

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği, sürüş güvenliğini amaçlayan Kopilot uygulaması, AUS-Türkiye’nin düzenlediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Akıllı Ulaşım Zirvesi’nde ’Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü’ aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:03
Akıllı ulaşımın ‘zirve’sinden Kopilot’a ödül

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği, sürüş güvenliğini amaçlayan Kopilot uygulaması, AUS-Türkiye’nin düzenlediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Akıllı Ulaşım Zirvesi’nde ’Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü’ aldı.



AUS-Türkiye’nin düzenlediği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Ulaşım Zirvesi’nde yer alan Kopilot standına, katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, araç takip sistemlerinin ötesinde, araç performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimlerinin de yer aldığı özellikleriyle birlikte, sanal gerçeklik standında deneyimleme imkanı elde etti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Kopilot standını ziyaret ederek ürün hakkında bilgi aldı. Stanttaki Kopilot simülatörünü deneyimleyen Bakan Turhan, "Akıllı sistemler sürücülerin hata yapmasını önleyerek kaza ihtimallerini azaltıyor. Kopilot bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu sistemlerin tüm araçlarda bulunması şart" diye konuştu.



Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü Kopilot’un oldu


Kopilot, zirvenin en yenilikçi ürünü seçildi. Zirve kapsamında gerçekleşen törende Kopilot’a ’Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü’ verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz şunları söyledi:"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak 1440 stratejimizle müşterilerimizin hayatına değer katmayı sürdürüyoruz. Kopilot ürünümüz de, otomobillerimizi akıllı araçlara çevirerek ve sürüş esnasında kullanıcılara bir yardımcı pilot görevi üstlenerek benzersiz hizmetler sunuyor. Araç sahiplerine sunduğu fayda ekosistemi aracılığıyla seyir dışında da yardımcı oluyor ve kasko indiriminden araç kiralamaya kadar geniş bir yelpazede hayatlarını kolaylaştırıyor. Geleceğin akıllı araçları alanında önemli bir örnek teşkil eden Kopilot’un ödüllendirilmesi bizim için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı oluşturuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:03
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