Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor

Counterpoint Research, 2025’in üçüncü çeyreği için küresel akıllı telefon satışları verilerini paylaştı. Pazar, 9 çeyrek sonra ilk kez yıllık %2 büyüme gösterdi. Samsung liderliğini korurken, Çinli markaların yükselişi dikkat çekti.

AKILLI TELEFON SATIŞLARI VE PAZAR PAYLARI

Listenin zirvesinde yine Samsung yer aldı. Şirket, %20 pazar payıyla liderliği elinde tuttu. Bu başarıda güçlü Galaxy A serisi satışları ve yeni S25 serisinin olumlu etkisi büyük rol oynadı.

APPLE İKİNCİ SIRADA KALDI

Samsung’un en yakın rakibi Apple ise %17 pazar payı elde etti. iPhone 17 serisinin lansmanına rağmen Apple’ın büyümesi rakiplerine göre yavaş kaldı. Analistler, yeni modellerin asıl etkisinin dördüncü çeyrekte görüleceğini belirtiyor.

ÇİNLİ MARKALAR HIZLA BÜYÜYOR

Listenin üçüncü sırasında %14 pay ile Xiaomi bulundu. Xiaomi, özellikle Hindistan, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda yıllık %7’lik güçlü bir büyüme yakaladı. Onu %9 ile Oppo ve %8 ile Vivo takip etti.

Rapor, diğer markaların performansına da ışık tuttu. Özellikle Honor, yıllık bazda %27’lik etkileyici bir büyüme kaydetti. Ayrıca Transsion (Tecno, Itel, Infinix) ve Huawei de güçlü performans gösteren diğer markalar oldu.