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Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat
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Teknoloji Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat
Teknoloji

Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat

Akıllı telefonlarda aşırı batarya tüketimi yapan ve kullanım ömrünü azaltan uygulamalar listelendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:52:00 -
Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat

Akıllı telefonlara zarar veren uygulamalar sadece aşırı batarya tüketimine neden olmuyor, aynı zaman kullanım ömrünü de azaltıyor.

Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi ve yüzdelik oranlar üzerinden puanlandı.

pCloud tarafından yapılan 'Akıllı Telefon Katilleri' isimli araştırmada, telefonlara en çok zararı veren uygulamalar şu şekilde listelendi:

LinkedIn - %72

Likee - %72

Grindr - %72

Telegram - %77

Amazon - %77

Booking - %77

YouTube - %77

Zoom - %77

WhatsApp - %77

Snapchat - %77

Bumble - %77

Tinder - %77

Instagram - %79

Bigo Live - %82

AirBnB - %82

Facebook - %82

Skype - %87

Uber - %87

Verizon - %92

Fitbit - %92

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