Akıllı telefon devi 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Dünya akıllı telefon devi HTC'de zor günler devam ediyor. Şirket kötü gelen çeyrek dönem kâr rakamları ardından yaptığı açıklamada 1.500 kişinin işine son vereceğini duyurdu.



Tayvan merkezli şirketten yapılan açıklamada, yeni organizasyonla verimlilik konusunda yapılan tasarrufların karşılığının daha iyi alınabileceği belirtildi.



Bir zamanlar akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan HTC, uzun süredir kârını artırmak için çalışıyor. Bütün bu endişelere rağmen mobil cihaz üretme konusunda ısrarını sürdüren şirketin daha ne kadar direneceği ise merak ediliyor.

