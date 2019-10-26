Akıllı telefon alacaklara “gülümseten çözümler” Vodafone, “Gülümseten Çözümler” platformuyla akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince muadil telefon temin ediyor.

Vodafone, “Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!” mottosuyla sunulan yeni “Gülümseten Çözümler” platformuyla, 1 Haziran 2019 sonrası satın alınan akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince muadil telefon temin ediyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Aksoy, “Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzdan yararlanmak isteyen herkesi Vodafone mağazalarına ya da Vodafone’un web sitesine davet ediyoruz” dedi.

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