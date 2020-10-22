"Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi" tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi ile temel bazı işlemelerin personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı Türk Telekom tarafından hayata geçirilen "Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Adalet sisteminin iyileştirilmesi yönündeki ulusal politikaya Bakanlık olarak altyapı anlamında katkı sunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bugün gelinen noktada sağlanan değişim, gelişim sürecine ivme kazandıran tamamlayıcı unsurlardan en önemlilerinin kuşkusuz bilişim ve iletişimdeki yenilikler olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Son 18 yılda Bakanlık olarak, haberleşme altyapısını bugünkü durumuna getirene kadar 76,1 milyar liralık yatırım yaptık. 405 bin kilometreye yakın fiber hat uzunluğumuz var. Bunlar, bilgi toplumuna giden yollar. Biz bu yolları seriyoruz ki Türkiye, milletiyle el ele dünya liginde daha da üstlere tırmansın." diye konuştu.

Bilişim, iletişimdeki yeniliklerin, ceza ve tevkif evlerindeki yaşam şartlarını da kolaylaştırması adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, projenin önemine işaret etti.

- "İşler, teknolojik altyapıyla gerçekleştirilecek"

Karaismailoğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle ceza ve tevkif evlerindeki hükümlülerin şartlarının değişeceğini, cezaevi yönetiminin işlerinin rahatlayacağını, hükümlü yakınlarının sıkıntılarının önemli oranda hafifleyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hükümlülerimizin temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebilecek. Akıllı multimedya cihazlarının kullanılmasıyla tutuklu ve hükümlülerin, tanımlanmış bazı işlemleri koğuşlarından çıkmadan yapabilmelerine imkan verilecek. Çalışma kapsamında, cihazlar üzerinden görüntülü görüşme, kantin sipariş yönetimi, görüntülü sağlık hizmetleri, parmak iziyle sayım, kitap talebi, dilekçe başvuru hizmetleri, bilgilendirme ve anons hizmetleri yer alıyor. Normalde infaz koruma memuru tarafından yapılan işler, böylelikle teknolojik altyapıyla gerçekleştirilecek. Her gün birçok personelle yapılan sayım işi kolaylaşacak. Kantin alışverişinde emanete para bırakma sistemi ortadan kalkacak. Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için de uzaktan görüşme imkanı tanınacak."

- "Hükümlülerin yaşam koşullar iyileştirilecek"

Projenin ikinci fazında ise e-avukat, e-doktor gibi bazı uygulamaların hayata geçirileceğine işaret eden Karaismailoğlu, böylelikle hükümlülerin yaşam koşullarında iyileştirmenin sağlanacağına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, ilk aşamada Sincan Kadın Kapalı Cezaevine 17 multimedya cihazının kurulumunun gerçekleştirildiğini belirterek, test amaçlı kullanıma açıldığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 100 multimedya cihazının Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Çocuk Cezaevi’ne kurulması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve banka entegrasyonları da 15 Kasım itibarıyla tamamlanacak. Hedefimiz, bu cihazların ülkemizdeki tüm cezaevlerine kurulması ve hükümlülerin hayatının evrensel insan haklarını önceleyen anlayışla kolaylaştırılması. Tutuklu ve hükümlülerin, rehabilite edilerek, topluma tekrar kazandırılması hepimizin asıl hedefi." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki "Teknolojik imkanların kullanılması suretiyle hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilmesi" ilkesine uygun bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu teknolojik altyapıyla başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere uluslararası yargı kurumları nezdinde de ülkenin konumunun güçleneceğini söyledi.

Bakanlık olarak ulaşım ve haberleşmede dijital çözümlerin payını artırarak her aşamada etkin hizmetler sunacaklarını bildiren Karaismailoğlu, dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.

- "Dijital görüşmeye olanak sağlıyor"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da ceza infaz kurumlarında dijital görüşmeye olanak sağlayan söz konusu projeyi, sistem entegrasyonu konusunda çalışma yürüten grup şirketleri Innova'nın katkıları ile gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Uçtan uca bütünleşik bilişim çözümleri ile Innova, bugüne kadar şehir hastanelerinden akıllı şehir ve ulaşım sistemlerine kadar pek çok büyük projeye destek verdi." ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanması için Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde öngörülen sürenin 3 yıl olarak konuşulduğunu dile getiren Önal, "Türk Telekom olarak projeyi yaygınlaştırma süresini 2 yıla indirmek için çalışıyoruz." dedi.