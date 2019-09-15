Akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi çocuklarla buluştu TRT Çocuk’un sevilen karakteri akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizliler’in buluşma noktası olan Forum Çamlık AVM’de çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk’un sevilen karakteri akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizliler’in buluşma noktası olan Forum Çamlık AVM’de çocuklarla buluştu.

Akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizli’de ilk defa sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce animatörler gösteriyi izlemeye gelen çocukları eğlendirdi. Gösteride Momo ve Yumi çocuklarla tanışıp eğlenceli şarkılar söyledi. Sürprizlerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar, Momo ve Yumi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa katılan çocuklar ve aileleri, Forum Çamlık AVM’ye etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

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