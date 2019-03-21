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Akıllı olması için dua edin, nice üstün zekâlı mutsuz ömür sürüyor

Üstün zekâ insanlara pek de mutluluk getirmiyor. Toplumla uyumsuzluklar yaşıyor. Gençlikleri de zehir oluyor, yetişkinlikleri de...

21 Mart 2019 Perşembe 12:55
Akıllı olması için dua edin, nice üstün zekâlı mutsuz ömür sürüyor

Zekâ, iki uçlu bir yapı. Bir ucu ırsî mirasa; diğer ucu ise sosyal-çevre, eğitim vs. dayandırılabilir.

Yani önce, eşinize ve kendinize bir bakın. Yüzünüzü buruşturmayın hemen, mesele sizinle sınırlı değil ki; geçmişte belki üstün zekâlı biri vardır, siz hiç adını duymamış, kendisini tanımamışsınızdır bile..

Ama "üstün zekâ" insanlara pek de mutluluk getirmiyor. Toplumla uyumsuzluklar yaşıyor. Gençlikleri de zehir oluyor, yetişkinlikleri de.. Hatta sıradan zeka sahibi ama "akıllı" insanlar onları topluma kazandırmak için çaba sarf ediyor!

Herkes zeki olmayabilir ama akıllı olabilir..

Nasıl anlaşılır?

Çocuğun üstün zekaya sahip olup olmadığını belirlemek için, önce objektif bir zeka testi yapılıyor. Durun heveslenmeyin bunun aileler tarafından yapılması mümkün değil. Şurada burada ve tabii internette "zeka testi" etiketiyle dolaşımda olan sorular, ölçü değil.

İki yaşından sonra

Ayrıca zeka testi çocuktan çocuğa değişiyor. Esas olarak zeka seviyesi iki yaşından itibaren ölçülebiliyor.

Varsayalım üstün zekalı!

Durup dururken başınıza iş aldınız demektir. Daha doğrusu çocuğun başına iş açtınız demeliydik! Çünki artık sizde telâş başladı. Çocuğu üstün zekâlı olarak damgaladınız, etiketlediniz, önünüze gelene övünüyorsunuz, onun duyguları, çocukluğu falan bir anda gözünüzden silindi; varsa yoksa eğitimine odaklanmak gibi sarhoşluğa kapıldınız gidiyorsunuz bahtınızın rüzgârına!.

Bu yüzden uzmanlar zekâ testi yapılmasına karşı bile çıkıyorlar. Bu durum ona da, aile olarak size de faydadan çok zarar getirir.

Çocuğunun üstün zekalı olduğunu öğrenen bir aile için, öncelikle doğru bir danışmanlık; eğitim almaya ihtiyaç var.

Önce ailenin çocuğuna yaklaşımını belirlemesi, onunla kaliteli vakit geçirmesi, ihtiyaçlarının farkında olması gerek. Üstün zekâlı çocuğun, sizin övünmelerinize telâşınıza, özel öğretmenler ve özel materyallere değil her çocuk gibi ailesine ihtiyacı var.

Üstün zekalı çocuğunuzu yapacağınız yanlışlarla ileride büyük sorunlar yaşayabilir ya da yaşatabilir durumlara itekleyebilirsiniz. Ya da yetenek ve beceri düzeyleri azalmış, özünde lider ruhlu olmasına rağmen özgüvenini kaybetmiş, ürkek, içe kapanmış kendisini çevreden soyutlamış ya da soyutlatılmış bir kişilik haline sokabilirsiniz.

Üstün zekalı çocukların bazıları kendisini toplumdan üstte görüp zarar verici bir özgüvene sahip de olabiliyor veya farklı olduklarını düşünüp kendilerinde kusur var zannedebiliyorlar.

Bebekliklerinde

-Doğumda diğer çocuklardan daha ağırdırlar.

-Olağanüstü hareketlilik gösterirler. Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.

-Anne-babayı erken tanıma ve gülme becerisi gösterirler.

-Genel sağlıkları normalin üstündedir.

-Üstün ve aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir.

İleri yaşlarında

-Bağımsız olma özellikleri gösterirler.

-Hayatlarındaki olayları denetim altına alabileceklerine inanırlar.

-Mükemmeliyetçidirler. Özgüvenleri yüksektir.

-Sorgular, net bir şekilde düşünür, çabuk idrak ederler.

-Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelliğine sahiptirler.

-Sayılara erkenden ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme başarıları yüksektir.

-Espri yetenekleri gelişmiştir.

-Aşırı üreticilik ve yüksek hayal gücüne sahiptirler.

-Gözlemleme güçleri fazladır. Esnek ve sıra dışı düşünürler. Gelişmelere rahatlıkla ayak uydurabilirler.

-Aşırı meraklıdırlar.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:55
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