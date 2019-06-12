Akıllı mercekler ile ömür boyu uzak ve yakın gözlüklerden kurtulmak mümkün

Op. Dr. İlker İncebıyık, akıllı merceklerle ömür boyu uzak ve yakın gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık , gözlerin içinde bulunan doğal merceklerin yaşlanan bir mercek olduğunu ifade ederek “40 yaşından sonra esneklik kaybı yaşar ve yakın uyumu bozulur. Daha ileri yaşlarda ise saydamlığını kaybeder ve katarakt gibi görme problemlerine yol açar. Katarakt cerrahisinde son yıllarda önemli yenilikler yaşanmaktadır. Gözde doğuştan bulunan ve görme problemi yaratan işlevini yitirmiş merceğin çıkarılıp yerine akıllı mercek yerleştirilmesi ile kişi hayat boyu uzağı ve yakını gözlüksüz görebilmektedir” dedi.

Akıllı mercekler gözünde katarakt hastalığı olan ve bu sebeple görme yetisi azalmış hastalara uygulanabildiği gibi 40 yaşını aşmış uzak ve yakın gözlük ihtiyacından kurtulmak isteyen hastalara da uygulanabileceğini belirten Op. Dr. İncebıyık, “Buna ilaveten nadir de olsa daha genç yaşta olup excimer laser ile düzeltilemeyecek seviyede kırma kusuru (miyopi, hipermetropi veya astigmatizma) olan hastalarda da tercih edilebilir. Göz içine yerleştirilen bu lenslerin bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olmak üzere çeşitleri vardır. İki odaklı lensler uzak ve yakın mesafede net görüş sağlarken, üç odaklı mercekler buna ilaveten ara mesafede de net görüş sağlar. Akıllı mercek uygulanan hastalar ameliyat sonrası gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve uzak mesafeyi görebilirler. Lakin bunun için hastanın bu merceklere uyumu gerekmektedir. Bu uyum da ameliyat öncesi bir takım testler ve oftalmolojik muayene ile belirlenir. Ayrıca hastanın akıllı merceğe uygun olabilmesi için herhangi bir retina hastalığı, şaşılığı ve kornea problemi olmamalıdır” ifadelerini kullandı.