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’Akıllı hastaneler’ dönemi başladı

Son dönemlerde hastanelere yönelik artan otomasyon yatırımları dikkat çekiyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
’Akıllı hastaneler’ dönemi başladı

Son dönemlerde hastanelere yönelik artan otomasyon yatırımları dikkat çekiyor. Düşük maliyet avantajıyla tek bir ağ üzerinden anlık takiple hastanelerde hizmet kalitesi ve verimlilik yükseltebiliyor. Hastanelerde ısı, hava ve aydınlatma seviyelerini ölçerek hasta konforunu artırılabiliyor.



Türkiye’de sağlık sektörü teknolojinin de gelişmesiyle beraber bir dönüşümden geçiyor. Enerji verimliliği yüksek, dijitalleşmeyle birlikte insanların hayatını kolaylaştıran uygulamalara olan yönelim sağlık sektöründe de kendini gösteriyor. Sağlık sektöründe artan otomasyon yatırımları, hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltiyor, olası risklerin önüne geçiyor. IoT çözümleri ile hastanelerde tek bir sistem üzerinden uygun maliyetle, zahmetsiz ve verimli bir yönetim imkanı sağlanabiliyor.



"Hava kalitesi, sıcaklık, gürültü seviyeleri tespit ediliyor"


Endüstriyel alanlarda sunduğu çözümlerin yanı sıra hastane gibi yüksek hassasiyet gerektiren binalarda yüksek performanslı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens’in kurucu ortağı Burak Polat, "Geliştirilen IoT çözümleriyle, endüstriyel alanlar dışında hastaneler gibi çeşitli altyapıların bir arada bulunduğu ve hassasiyet isteyen alanlar için de oldukça uygun çözümler sunulabiliyor. Hastanelerde hem hastaların konforunu artıracak, hem de çalışanların ve yönetimin işini kolaylaştıracak bir çok uygulamayı bir arada sağlayabiliyor. Örneğin buzdolaplarının ve tıbbi dolapların sıcaklıklarının anlık kontrolleri ve takibi ile olası riskli durumlar önlenebiliyor. Ya da su depolarında ve borularında lejyoner hastalığı için riskli durumlar oluşması durumunda bilgi verebilir, bu hastalık özellikle çocuklar ve yaşlılar için oldukça büyük bir risk teşkil ediyor. Hastanede belirli alanlara yerleştirilecek acil durum butonları ile güvenlik ya da sağlık görevlilerinin tek bir dokunma ile çağrılması sağlanabilir. Çeşitli çevresel ölçümler ile hastane içinde hava kalitesi, sıcaklık, gürültü seviyeleri tespit edilebiliyor" dedi.



Hastane yönetiminde verimlilik sağlanıyor


Bu ölçümlerin hastaların konforunu ve sağlığını artırmaya yönelik uygulamalar olduğunu ifade eden Polat, "Tabi bir de bu konuya hastane yönetimi gözüyle bakmak gerekiyor. Sağlanan IoT çözümleriyle sağlık, temizlik ya da güvenlik personellerinin konumları takip edilerek görev dağılımları daha verimli yapılabiliyor. Aynı şekilde hastane içindeki sadece yetkililerce giriş yapılması gereken özel bölgelere izinsiz girişlerin engellenebileceği çözümler de sunuluyor. Enerji, gaz ve su tüketimini anlık olarak takip ederek maliyetleri analiz edebiliyor ve herhangi bir kaçak problemi varsa anında söylenebiliyor, uzaktan yönetebilecekleri akıllı aydınlatma sistemleri ile gereksiz kullanımların önüne geçilebiliyor" ifadelerini kullandı.



"Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi altyapılar tek sistemde kontrol edilebiliyor"


Polat, "Hastanelerde kablosuz olarak kurulacak IoT ağı sayesinde pek çok farklı altyapının anlık olarak tek bir uygulama ile kolayca takip edilmesi sağlanıyor. Sistem kablosuz özel teknolojilerle çalışıyor, tak-çalıştır modüllerle anında altyapıları izlemeye ve yönetmeye başlanabiliyor. Burada birbirinden farklı birçok altyapıdan bahsediyoruz; aydınlatma, ısıtma, soğutma, güç üniteleri, bahçe sulaması, park alanları, elektrik, su sayaçları gibi birbirinden farklı tüm altyapılar tek sistemle, cep telefonundan bile kontrol edilebiliyor. Tek bir uygulama ile farklı ekiplerin anında müdahale edebileceği akıllı hastane oluşturmak mümkün, üstelik astronomik rakamlar olmadan" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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