Akıllı biyopsiyle yüzde 95 başarı
Prostat kanserinin daha kolay ve kısa zamanda tespit edilmesi için kullanılan “akıllı biyopsi” yöntemi, tümörün tespitinde yüzde 95 başarı sağlıyor.
Kullanılan yöntemle biyopsi tekrarı da ortadan kalkıyor. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, “Akıllı biyopsi, konvansiyonel biyopside tespit edilemeyen kanser hücrelerinin saptanmasında önemli bir rol oynuyor ve biyopsi tekrarı da ortadan kalkıyor” diyor.