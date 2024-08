Akıllara durgunluk veren suç makinesi: Bu da Fransa'nın Dilan Polat'ı

Preston, 25 Haziran'da eski erkek arkadaşının erkek kardeşinin evinden kaçırılması emrini vermesinin yanı sıra bir dizi hırsızlık suçlamasıyla da karşı karşıya.Şehrin savcılığı franceinfo'ya BFMTV'den gelen bilgileri doğrulayarak, fenomen Aurélie Preston'ın Versailles'da büyük bir dava sürecinde olduğu teyit edildi.

32 yaşındaki genç kadının, 25 Haziran sabahı eski erkek arkadaşının erkek kardeşinin evinde kaçırılması emri verdiği iddialar arasından yer alıyor.Versailles savcısı Maryvonne Caillibotte, genç adamın "bir çiçek teslimatçısı gibi" davranan bir kişi tarafından evinin kapısında, ardından onu iki suç ortağıyla birlikte itip dövüldüğünü açıkladı.Kurban pencereden kaçmadan önce bir süre bilincini kaybetti. Aynı kaynağa göre bu saldırı sırasında kendisinden iki Rolex saat çalındı.

Pazartesi günü başlayan polis nezaretinin azami süre olan 96 saate uzatıldığı iddia edildi. Etki sahibi bu nedenle Perşembe günü polis gözetiminin sonunda bir sulh hakiminin huzuruna çıkacak.

Versailles savcılığı, Cuma günü "silahlarla ve toplantılarda kasıtlı şiddet", "organize çete hırsızlığı" ve "suç birliği" suçlarından adli soruşturmanın açıldığını belirtiyor.

Aynı kaynak, bilirkişilerin Preston'ın "saldırının olası azmettiricisi olarak görmeye yetecek kadar unsuru topladığını" ifade ediyor.

Preston; "The Villa of Broken Hearts" veya "The Angels of Reality TV" gibi realite TV programları sayesinde tanınmıştı.