Akıllara durgunluk veren olay: Yeni Zelandalı çocuk 100'e yakın mıknatıs yuttu!
Sağlık

Akıllara durgunluk veren olay: Yeni Zelandalı çocuk 100’e yakın mıknatıs yuttu!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akıllara durgunluk veren olay: Yeni Zelandalı çocuk 100’e yakın mıknatıs yuttu!

Yeni Zelanda’da günlerdir şiddetli karın ağrısı çeken 13 yaşındaki bir çocuğun hastanede çekilen röntgeni, doktorları bile şaşırttı. Çocuğun karnında birbirine yapışmış yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs tespit edildi. Acil ameliyata alınan çocuğun, doku hasarı oluşan bağırsaklarının bir kısmı cerrahi operasyonla alınmak zorunda kaldı.

Yeni Zelanda'da yaşanan ve New Zealand Medical Journal adlı tıbbi dergide yer alan ilginç bir vaka, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İsmi açıklanmayan 13 yaşındaki bir çocuk, dayanılmaz karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Detaylı inceleme yapan doktorlar, röntgen sonuçlarını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

 

KARINDA BİRBİRİNE YAPIŞMIŞ METAL YIĞINLARI

 

Uzmanlar, çocuğun karnının sağ alt kısmında birbirine yapışmış halde duran metal yığınları tespit etti. Yapılan tespit sonucunda, çocuğun yaklaşık 100 adet mini neodyum mıknatıs yuttuğu belirlendi.

Mıknatısların bağırsaklarda yarattığı tehlike nedeniyle çocuk, daha net bir inceleme ve müdahale için hemen ameliyata alındı.

 

BAĞIRSAĞIN BİR KISMI ALINMAK ZORUNDA KALDI

 

Operasyon sırasında, mıknatısların birbirine uyguladığı baskı nedeniyle bağırsak dokusunda ciddi bir hasar oluştuğu görüldü. Uzmanlar, çocuğun sağlığını korumak amacıyla bağırsaktaki hasarlı kısmı cerrahi operasyonla çıkarmak zorunda kaldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından 13 yaşındaki çocuk, kısa sürede normal beslenme düzenine döndü ve 1 hafta sonra taburcu edildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

