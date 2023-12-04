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Aktüel Akıllara durgunluk veren olay! Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi
Aktüel

Akıllara durgunluk veren olay! Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:33:00 - 2023-12-04 22:37:31
Akıllara durgunluk veren olay! Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi

Bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.
Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.’nin evine de sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.’nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.’nin M.U.’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Tüm izleyenlere benden gelsin"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, “Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum” ifadelerini kuallanıyor.

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