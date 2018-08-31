Akıllara durgunluk veren olay! Minik Havanur tandıra düştü

Erzurum'un Horasan ilçesinde ekmek pişirilirken tandıra düşen ve vücudu feci şekilde yanan 5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Horasan ilçesinde annesinin ekmek yaptığı tandıra düşen 5 yaşındaki Havanur Gördük, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Havanur çocuk, geçtiğimiz gün tandıra düştü. Anne, kızını hemen tandırdan çıkararak Horasan'daki hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yanık merkezinde tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Vücudunda birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Havanur Gördük'ün, yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

Yaşadığı korkuyu unutamayan çocuk sürekli ağlarken annesi başucunda durarak acılarına merhem olmaya çalışıyor.

Öte yandan yetkililer, kırsal kesimde kullanılan yer tandırları yerine daha yükseğe kurulu tandırların kullanılmasına vurgu yaparak bu tür kazalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundular.