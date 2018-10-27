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Akıllara durgunluk veren olay... Eşi, kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı!

Bodrum'dan illegal yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadın ve çocuklarının Balıkesir Emniyeti tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen kadının sevgilisi de teknede yakalandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:20
Akıllara durgunluk veren olay... Eşi, kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı!

Muğla'da skandal bir olay yaşandı. Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadın ve çocuklarının Balıkesir Emniyeti tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen kadının sevgilisi de teknede yakalandı.

Ortakent sahilinden 2 metrelik lastik botla denize açılan 3’ü çocuk 5 kişi denizde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çelebi burnunda yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lastik botta bulunan şahısların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kadının hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, kadının günlerdir arandığı ve evden kaçtığını öğrendi. Tekneden kurtarılan kayıp kadın, çocukları ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Kayıp diye aranıyormuş

Yunanistan’a kaçarken yakalanan kadının eşi tarafından Balıkesir Emniyeti'ne kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıslar Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:20
  1. Balıkesir
  2. Muğla
  3. bodrum
  4. mülteci

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