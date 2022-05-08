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Dünya Akıllara durgunluk veren olay! Cenaze töreni düzenlendi tabuta vurarak kurtuldu
Dünya

Akıllara durgunluk veren olay! Cenaze töreni düzenlendi tabuta vurarak kurtuldu

Peru’da 36 yaşındaki bir kadının geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü düşünüldü. Düzenlenen cenaze töreninde kadın, tabutuna vurarak sesler çıkarttı. Çevredekiler büyük korku yaşarken kadının ölmediği anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 15:56:00 - 2022-05-08 15:56:51

Peru’da yaşayan 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde Chiclayo-Ferrenafe otoyolunda seyir halindeki aracıyla kaza yaptı.

Olay yerine gelen yetkililer kendisiyle birlikte araçta bulunan kayınbiraderi hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda araçta bulunan Callaca’nin 5,11 ve 17 yaşlarındaki üç yeğeni durumları kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.

Kalabalık şoke oldu

Callaca’nın vefat haberinin verilmesinden sonra aile yaşlı kadın için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

Callaca içinde bulunduğu tabuttan kurtulmak için tahtalara vurmaya başladı. Tabuttan gelen sesleri fark eden kalabalık ise şoke oldu ve töreni yarıda kesti. Öldüğü düşünülen kadının tabutunu açan aile Callaca’nın yaşamsal faaliyetler gösterdiğini fark etti.

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