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Dünya Akıllara durgunluk veren olay! ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
Dünya

Akıllara durgunluk veren olay! ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi

Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-11-29 01:41:00 - 2021-11-29 01:44:46

American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine geldi.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.

Hastaneye sevk edildi

İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

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