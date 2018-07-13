Akıllara durgunluk veren kaza!

Denizli-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde, Çardak ilçesi çıkışında meydana gelen kazada Hakan Yarar idaresindeki 31 VL 808 plaklı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp ardından tarlaya uçtu. Çarpmanın etkisiyle aracın yan camından yere düşen Yarar, tırın altında kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın ön tekerleğinin altında kalan yaralı şoför, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Yarar kurtarma çalışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarar’ın yan camdan dışarı nasıl düştüğü ise belirsizliğini koruyor.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.