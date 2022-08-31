Akıllara durgunluk veren dolar tahmini! Biri şu adamı durdursun: Dolar kuru 60 lira olacak
Dolar için sürekli spekülatif çıkışlarda bulunan Selçuk Geçer bu kez kurun 60 liralara kadar çıkabileceğini öne sürerek 'pes' dedirtti.
Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer, bu kez vites yükseltti.
Selçuk Geçer, hükümetin para politikalarının aynı şekilde devam etmesi halinde Dolar/TL kurunun 5 katı artacağını öne sürdü.
Selçuk Geçer, "Türkiye gibi ülkelerden para çıkışı daha da hızlanacak. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde 5 Nisan 1994'ten çok daha kritik bir durum olduğunu görüyoruz." dedi.
Geçer, doların 60 ila 70 lira kadar çıkabileceğini söyleyerek, Türkiye'nin 5 katına çıkan bir dolar kuruyla karşılaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.