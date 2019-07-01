Akıllara durgunluk veren cinayet! PUBG oynatmayan abisini öldürdü

Hindistan'da çıkan haberlere göre, 15 yaşındaki bir genç, PUBG oynamasına izin vermeyen ağabeyinin canına kıydı. Konuyla ilgili detaylara polis raporlarından ulaşıldı. 19 yaşındaki Mohammad Shaikh, PUBG oynayan kardeşinin oyunu bırakmasını istedi.

Olaylar Mohammad Shaikh'in kardeşine oyunu bırakmasını söylemesinin ardından başladı. İddiaya göre ağabeyinden aldığı uyarı üzerine sinirlenen genç bir anda ağabeyine saldırdı. Şiddetli saldırının ardından olay yerine intikal eden polis, Mohammad Shaikh'in cansız bedenini yerde buldu.

'Çocukların zihinsel dengesini bozuyor'

Küçük kardeşe olayın ardından cinayet davası açıldı. Hindistan'ın bazı bölgelerinde yasaklanan oyunun, birçok çocuğun zihinsel dengesini bozduğu iddia ediliyor.

Ayrıca, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından video oyun bağımlılığı bir hastalık olarak kabul edildi.