0553 313 94 23

Akıllara durgunluk veren cinayet! PUBG oynatmayan abisini öldürdü

Asya ülkesi Hindistan'da 19 yaşındaki bir genç, PUBG oynamasına izin vermediği kardeşi tarafından öldürüldü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
Akıllara durgunluk veren cinayet! PUBG oynatmayan abisini öldürdü

Hindistan'da çıkan haberlere göre, 15 yaşındaki bir genç, PUBG oynamasına izin vermeyen ağabeyinin canına kıydı. Konuyla ilgili detaylara polis raporlarından ulaşıldı. 19 yaşındaki Mohammad Shaikh, PUBG oynayan kardeşinin oyunu bırakmasını istedi.

Olaylar Mohammad Shaikh'in kardeşine oyunu bırakmasını söylemesinin ardından başladı. İddiaya göre ağabeyinden aldığı uyarı üzerine sinirlenen genç bir anda ağabeyine saldırdı. Şiddetli saldırının ardından olay yerine intikal eden polis, Mohammad Shaikh'in cansız bedenini yerde buldu.

'Çocukların zihinsel dengesini bozuyor'

Küçük kardeşe olayın ardından cinayet davası açıldı. Hindistan'ın bazı bölgelerinde yasaklanan oyunun, birçok çocuğun zihinsel dengesini bozduğu iddia ediliyor.

Ayrıca, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından video oyun bağımlılığı bir hastalık olarak kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32
  1. Hindistan
  2. PUBG
  3. Mohammad Shaikh
  4. Dünya Sağlık Örgütü
  5. video oyun bağımlılığı
  6. zihinsel denge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi olabilir"
    1. "KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi..
    2. Sıcaktan bunalan su parkına koşuyor
    3. Devrekani’de Anne ve Çocuk Şenliği’ne..
    4. Hasankeyf’teki butik otellerde sona..
    5. ANALİZ - BM Güvenlik Konseyi misyonlu..
    6. Eğitim-Bir-Sen "Yükseköğretime Bakış..
    7. Vali Bilmez’den ‘Denizcilik ve Kabotaj..
    8. Rehin alınan Türk vatandaşları için..
    9. Skorsky ile trafik denetimi
    10. KKTC’de evinin bahçesine füze düşen..
    11. Fenerbahçe bombayı patlattı! Simon..
    12. Rabia’dan Başkan Atay’a değerli hediye
    13. Aybek ve annesi Türkiye’den yardım..
    14. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları..
    15. Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı..
    16. Aşkale’ye çifte müjde
    17. Anne ve yavru ayılar ile şamualar..
    18. İstanbul’da trafikte “makas” atarak..
    19. GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    20. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi..
    21. 18 yaşındaki Serkan’a ulaşmak için..
    22. Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu..
    23. Ergenekon davasına karar için ara..
    24. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı
    25. Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde..
    26. Göztepe sezon hazırlıklarına 3..
    27. Fenerbahçeli futbolcular sağlık..
    28. Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu
    29. Suriye’deki yangınlar Kilis’te paniğe..
    30. Altın fiyatları
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor