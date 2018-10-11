Akılalmaz kaza! Saçları alev aldı, anne hemen yardıma koştu...
Aydın'ın Çile ilçesinde dün akşam akılamaz bir kaza yaşandı. Balkonda paspas sapı ile oyun oynayan 11 yaşındaki Yasemin'in elindeki metal sap yüksek gerilime temas etti. Küçük Yasemin elektrik akımına kapıldı, saçları alev aldı. Yardıma koşan annenin de elleri yandı. Hastaneye kaldırılan anne kız ilk müdahalenin ardından Çine’den Sakarya’ya sevk edildi.11 Ekim 2018 Perşembe 06:25
Olay gece saat 22:15 sıralarında Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda paspas ile oynayan 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.
Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören Anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y. ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken yandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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