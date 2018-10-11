0553 313 94 23

Akılalmaz kaza! Saçları alev aldı, anne hemen yardıma koştu...

Aydın'ın Çile ilçesinde dün akşam akılamaz bir kaza yaşandı. Balkonda paspas sapı ile oyun oynayan 11 yaşındaki Yasemin'in elindeki metal sap yüksek gerilime temas etti. Küçük Yasemin elektrik akımına kapıldı, saçları alev aldı. Yardıma koşan annenin de elleri yandı. Hastaneye kaldırılan anne kız ilk müdahalenin ardından Çine’den Sakarya’ya sevk edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 06:25
Akılalmaz kaza! Saçları alev aldı, anne hemen yardıma koştu...

Olay gece saat 22:15 sıralarında Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda paspas ile oynayan 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören Anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y. ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken yandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 06:25
  1. Sakarya
  2. aydın
  3. çine
  4. elektrik akımı
  5. hastane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selman'ın "Kaşıkçı" planı dinlemeye takıldı
    1. Selman'ın "Kaşıkçı" planı dinlemeye..
    2. FBI'dan itiraf gibi açıklama! ABD çok..
    3. AYM'nin "Ayasofya" kararı: "Kabul..
    4. Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm..
    5. Konuşmaları deşifre oldu! Yeni..
    6. Absürt komedi başladı... ABD'li..
    7. Trump'a Kaşıkçı için 'Magnitsky' talebi
    8. ABD yönetimi açıkladı! Yeni..
    9. Tekirdağ’da feci kaza… Ölü ve..
    10. Kayıp gazeteci ile ilgili korkunç..
    11. Akılalmaz kaza! Saçları alev aldı,..
    12. İsa başkanın şeker gibi ‘tasarrufu’ 1..
    13. İstanbul için kritik uyarı
    14. Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman sözleri:..
    15. Galatasaray aradığı forveti..
    16. Everton cephesinden Cenk Tosun..
    17. CHP'ye şok! Erdoğan'dan bomba 'İş..
    18. Başkan Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün..
    19. "3'üncü dünya savaşı çoktan başladı"
    20. Muş'ta sıcak temas: 5 terörist..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu