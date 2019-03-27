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Akılalmaz görüntü! Şemsiyeyle birlikte uçtu

Osmaniye'de hortum çıktı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki bir şemsiyeyi, fırtınadan dolayı uçamaması için tutmaya çalıştı. Buna rağmen şemsiye, rüzgarın etkisiyle havalandı. O sırada şemsiyenin demirine basan vatandaş da şemsiyeyle birlikte uçtu. Yere düşen şahıs, yaralandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:09

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalandı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 25 Mart'ta Kadirli'de fırtına çıktı. Fırtınanın ardından hortum oluştu. Hortumla birlikte Kadirli Belediyesi Sebze Hali'ndeki şemsiyeler, kasalar ve malzemeler savrulmaya başladı. Halde çalışan Mehmet Ali Çanak ve iki kişi, iş yerinin önündeki şemsiyeyi uçmaması için tutmaya çalıştı.

Şemsiyeyle birlikte havalandı

Ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarına çıkan üç kişiden ikisi indi. Çanak ise şemsiyeyle birlikte havalandı. Şemsiyeyle yaklaşık 10 metre havalanan Mehmet Ali Çanak, hortumun etkisini yitirmesinin ardından düşerek hafif yaralandı. Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok şükür ciddi bir durumu yok"

Olayı anlatan Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, "Fırtına yaklaşık 10 dakika sürdü. Fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye, bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktuk" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:09
  1. Osmaniye
  2. kadirli
  3. hortum
  4. şemsiye

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