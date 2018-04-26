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"Akıl hocası" televizyoncu çıktı

Binlerce kişiden Çiftlik Bank adıyla kurduğu sanal banka aracılığıyla milyonlarca lira toplayıp kaçan Mehmet Aydın'ın akıl hocası ortaya çıktı.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:30
"Akıl hocası" televizyoncu çıktı

Çiftlik Bank Soruşturma kapsamında Kırmızı Bülten ile arananan ve önceki gün yakalanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi. Yurdakul, 'Samur Cengiz' olarak da bilinen ve eski bir tv yapımcısı olduğu iddia edilen Cengiz Samur adlı kişinin Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve organizasyonda Mehmet Aydın'dan sonra 'ikinci adam' pozisyonunda olduğunu anlattı. Kendisini Samur'un işe aldığını söyleyen Yurdakul, Samur'un Amerikan vatandaşı olduğunu da söyledi.

"ABD'YE GİTTİ, DÖNMEDİ"

'Türkiye'deki Çiftlik bank oyununun kurucusu olan Bursa merkezli Çiftlik Bilgi işlem Ltd'nin de Müdürü Cengiz Samur idi. Beni işe alan kişi oydu. 2016 Aralık ayında Mecidiyeköy iş görüşmesi yapmıştık. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul'a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti. O zaman da Savaş Yıkılmaz, Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam olarak müdür oldu.'

"TOSUN'UN AKIL HOCASIYDI"

 

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan Alper Ergün de Sakarya'da verdiği ifadesinde Samur hakkında Yurdakul'un beyanlarını destekler nitelikte şunları söylüyor:

'Samur'un Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın akıl hocası olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına gitmeden önce Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın bütün kararlarını o yönlendiriyordu. Dora gıda ile anlaşma yapmak üzere gittiğimizde Cengiz Samur da vardı. Oradaki gözlemim Cengiz Samur ve Mehmet Aydın'ın ortak hareket ettikleriydi. Birbirlerine karşı üstünlüklerini sezmedim. Nisan veya Mayıs 2017'de Samur yurtdışına giderek ortadan kayboldu.' (Kaynak: Milliyet)

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:30
  1. Bursa
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Çiftlik Bank
  5. Fatih Aydın
  6. İstanbul
  7. Milliyet
  8. Türkiye
  9. Amerika
  10. Sakarya
  11. ABD

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