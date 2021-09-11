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Aktüel Akıl almaz zulüm! Koluna parke taşı bağladılar
Aktüel

Akıl almaz zulüm! Koluna parke taşı bağladılar

Koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 17:33:00 -
Akıl almaz zulüm! Koluna parke taşı bağladılar

Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı.

Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.

Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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