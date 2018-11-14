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Akıl almaz sözler: Abdesti su ile değil toz ile alın

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan tutuklu sanık Mahmut Selim Alptekin'e 8 yıl 9 ay, Rabia Alptekin'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dava kapsamında tanıklık yapan Yasin S'nin ifadeleri okundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:48
Akıl almaz sözler: Abdesti su ile değil toz ile alın

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mahmut Selim Alptekin (29) ve eşi tutuksuz sanık Rabia Alptekin (29) ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu. Duruşmada, başka bir davada yargılanan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve bu dava kapsamında tanıklık yapan Yasin S'nin ifadeleri okundu.

"İlk defa görmüş gibi yap"

Yasin S'nin, tutuklu sanık Mahmut Selim Alptekin'i tanıdığını söylediği ifadede, şu beyanlara yer verildi:

"Mahmut ya da Abdullah kod isimli kişidir. Bana Yavuz kod adını vermişti. Fetullah Gülen'in bize videolarını izletirdi. Eskişehir'de askeri sınavlara hazırlandığım dönemde eve bir poşet dolusu kağıtla geldi. Soruları ezberletti. Sorularla sınavda karşılaştığımda heyecanlanmamamı söyledi. 'İlk defa görmüş gibi yap.' demişti. Sınavda soruların yüzde 90'ı çıktı. Sözlü mülakatta da yanımda oldu. Askeri liselere girmek için sınavlara hazırlandığımda benden sorumlu olan kişidir.

Abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın

Askeri lisede nasıl namaz kılacağımı anlattı. Abdestin kimseye belli edilmeden alınması gerektiğini söyleyerek, 'Askeri lisede abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın.' dedi. Yani teyemmüm yapılmasını söyledi. Liseye başlamam halinde kendisi ile irtibatlı olduğumu aileme bile söylememem gerektiği konusunda beni uyaran şahıstır."

Mahkeme heyeti, ByLock kullandıkları tespit edilen sanıklardan Mahmut Selim Alptekin'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum ederken, eşi Rabia Alptekin'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:48
  1. Eskişehir
  2. abdest
  3. FETÖ

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