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Yaşam Akıl almaz olay! 'Hayvanlarınız arazimde otluyor' diyerek baba ve oğlunu öldürdü
Yaşam

Akıl almaz olay! 'Hayvanlarınız arazimde otluyor' diyerek baba ve oğlunu öldürdü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ahmet Koç, hayvanların arazisinde otladığı gerekçesiyle tartıştığı Harun Karakuş ve 18 yaşındaki Berat Karakuş'u öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:31:00 - 2022-05-22 14:33:09
Akıl almaz olay! 'Hayvanlarınız arazimde otluyor' diyerek baba ve oğlunu öldürdü

Elmadağ Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Koç, Harun Karakuş'a küçükbaşları arazisine girerek otladığı için tepki gösterdi.

Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Ahmet Koç, üzerindeki tabancayı çıkarıp, Harun Karakuş ile kavgaya dahil olan oğlu Berat Karakuş'a ateş etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Koç ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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