Akıl almaz olay! 89 kişinin külleri oradan çıktı

Münübe Yılmaz

ABD’nin Ohio eyaletinde polis, terk edilmiş bir kilisede kutular ve torbalarda saklanan 89 kişinin yakılmış kalıntılarını buldu. Başsavcı Steve Irwin yaptığı açıklamada, Ohio Suç Soruşturma Bürosu müfettişlerinin Akron şehrindeki Greater Faith Misyoner Baptist Kilisesi'nde ele geçen kalıntılara el koyduğunu söyledi.

Kilisenin kıdemli papazı ve sahibi Shawnte Hardin suçsuz olduğunu iddia ederken, 41 yaşındaki Hardin’in avukatı Richard Kerger ise, Robert Tate Jr. adlı eski bir cenaze müdürünün 2017'de Hardin'den bazı cenazelerin küllerini saklamasını istediğini ifade ederek, “O, sadece ihtiyacı olan biri için yardım etti. İnsanların sevdiklerine yardım etmesinde yanlış bir şey yok" diye konuştu.

Küllerin bir kısmı 2010 yılına aitmiş

Akron'daki kalıntılar, ilk olarak, geçtiğimiz hafta bir devlet müfettişine "şehir kaşifi" olduğunu söyleyen ve terk edilmiş bir kilisenin açık kapısından giren bir kadın tarafından keşfedildi. Ohio Eyaleti Embalmers ve Cenaze Yöneticileri Bürosu ile temasa geçen kadın, soruşturmanın başlatılmasını da sağladı. Söz konusu kadın, devlet soruşturma ajanı Arvin Clar tarafından yazılan bir arama emri beyanına göre, küllerin bir kısmının 2010 yılına ait olduğunu da ifade etti.