Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret

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İlk olarak İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çıkardığı ve 2016 yılında yeniden yayın hayatına dönen Sebilürreşad Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ve eski parlamenter Recep Garip, Akit Medya Grubu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ziyarette, fikir ve düşünce hayatına dair önemli konular konuşuldu.

Sebilürreşad Dergisi’nin yayın hayatı ile ilgili bilgi veren Bayhan, Sebilürreşad’ın bundan sonraki süreçte daha dinamik ve daha güçlü bir yayın sürdüreceğine işaret etti.

Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayhan’a çalışmalarında başarılar diledi.