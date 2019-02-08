Akif Hamzaçebi'nin istifa nedeni belli oldu

CHP'de son günlerde adaylar açıklandıkça istifalar da art arda geliyor. Depremin sürdüğü partide son olarak CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hamzaçebi istifasını şu paylaşımla duyurdu: "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

İstifa nedeni adaylar ve PM'deki tartışmalar

CHP kulislerinde Hamzaçebi'nin istifa sebebinin İstanbul’un iki ilçesinde gösterilen adaylar ile olaylı PM’de yaşananlar olduğu konuşuluyor.

Küçükçekmece adayı Çebi'ye itiraz etmişti

CHP’nin hafta sonu yapılan ve sert tartışmalar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa restine sahne olan PM’sinde kabul edilen adaylar arasında, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de vardı.

Adayı Ekrem İmamoğlu destekliyordu

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği bu isme Hamzaçebi’nin karşı çıktığı iddia ediliyor.

İBB başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı

Akif Hamzaçebi, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olduğunu açıklamış ancak aday gösterilmemişti.

Maltepe adayı Ali Kılıç'ın yeniden adaylığı da Hamzaçebi'yi yıprattı

Maltepe’nin görevdeki Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesi sürecinde de Genel Sekreter Hamzaçebi’nin yıprandığı konuşuluyor.

Mevcut ilçe yönetiminin aday gösterilmesini istemediği Ali Kılıç’la ilgili bir dosyayı Genel Merkeze gönderdiği, Kılıçdaroğlu’nun bu dosyayı incelemesi için Akif Hamzaçebi’ye verdiği öne sürülmüştü.

Hakkındaki iddialara ve ilçe yönetiminin itirazlarına rağmen Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesiyle Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi’nin karşı karşıya geldiği ifade ediliyor.

Ali Kılıç’ın dün adaylığının açıklanmasının ardından CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulu topluca istifa etti.