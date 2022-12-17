Akif Beki'den büyük edepsizlik! Amma da kin biriktirmişsin be

Bir zamanlar "Ne söyleyecek" diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan, ancak şimdilerde aynı Erdoğan'a ağzına geleni söyleyecek kadar zıvanadan çıkan Akif Beki, yine şaşırtmadı.

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi çıkan Karar'daki köşesinde, Tayyip Erdoğan'la ve AK Parti iktidarıyla aklı sıra dalga geçmeye kalkışan Beki, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Rahmetli oyuncu Erdal Tosun’un unutulmaz repliğiydi. “Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya” diyordu.

Ne olmuş yani ben de güncele uyarlayıp o repliğe nazireler yazdımsa; ucuz yalanlarla milleti kandırdığımı sanmadım ya...

Ne olmuş yani pahalılık varsa; bugün aç kaldıysan ileride bir gün doyarsın, ekonomi şahlanıyor, Türkiye Yüzyılı başlıyor, hem ölmezsin ya!

Ne olmuş yani yetki tokmağı iktidardaysa; sorumluluk davulu da muhalefetin boynunda, kötü yönetimin hesabını sorarsın işte onlardan.

Ne olmuş yani muhalefetin, yargıya söz geçirecek gücü yoksa; yargıyı sopa gibi kullanamazlar mı! İmamoğlu’na ceza, muhalefetin iktidara oynadığı bir Bizans oyunudur. Düzmecedir, senaryodur, düzenbazlıktır, hatta muhalefetin muhalefete de kumpasıdır, uyduruk bir tiyatrodur.

Ne olmuş yani iktidar, oyunu bozmak için kararı eleştirmek yerine topu taca atıyor, İmamoğlu’nun yasaklanmasına allem kallem hak veriyorsa... Sonuç değişir mi, Altılı Masa yargı üzerinden birbirine çelme takıyor. Akşener, Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiyor. İktidar yapmıyor, birbirlerine düştüler, onlar kendi kendilerine ayak oyunu yapıyor.

(…)

Ne olmuş yani iktidar, ondan 3 bundan 5 borçlanarak rezervleri dolu gösteriyorsa; borç alıp emir veren bir Türkiye var artık. Niye başaramasın, sen Türkiye’sin büyük düşün! Veren el, bu devirde alan elden üstün değil, o eskidendi. Çatlasalar da patlasalar da uzaya çıkacağız, Türkiye Yüzyılı başlayacak.

Durduramayacaklar!

Oldu olacak, kırıldı nacak; olan oldu demek. Oldu da bitti, atı alan Üsküdar’ı geçti.

Oldubittiler, Karayip korsanları oldu bitti kalipso şarkılarına konudur. Kalplerini ve paralarını alıp Venezuela’yı geçen sevdiklerinin ardından neşeyle tempo tutar şarkıcıları.

Olanlar oldu, Ucuz Y’nin üstüne bir bardak soğuk su içildiyse şimdi biz de hep birlikte söyleyebiliriz:

Matilda!

Oldu o zaman, kalipso kralı Metin Ersoy’dan dinleyin."