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Spor

Akhisarspor’da 12 kişinin test sonucu pozitif

Akhisarspor’da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:30:15 -
Akhisarspor’da 12 kişinin test sonucu pozitif

Akhisarspor’da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.

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