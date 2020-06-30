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Spor

Akhisarspor'a teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcudan iyi haber

İstanbulspor maçı öncesi tüm takıma yapılan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:19:52 -
Akhisarspor'a teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcudan iyi haber

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yılmaz Vural, bir yardımcı antrenör ve 3 futbolcunun, perşembe günkü İstanbulspor maçında yer alabileceği bildirildi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbulspor maçı öncesinde tüm takıma yapılan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, bir yardımcı antrenör, futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in, İstanbulspor maçında takımla birlikte olacağı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesi yapılan testlerde, aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in de bulunduğu toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.


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