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Akhisarspor-Standard Liege maçını Macar hakem Farkas yönetecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:02
Akhisarspor-Standard Liege maçını Macar hakem Farkas yönetecek


İSTANBUL (AA) - Akhisarspor'un, 13 Aralık Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Standard Liege ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. hafta maçında Macar hakem Adam Farkas görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kobor olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:02
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  2. Futbol
  3. Standard Liege
  4. UEFA Avrupa Ligi

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