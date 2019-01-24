Akhisarspor hükmen mağlup mu sayıldı?

Akhisarspor, Beşiktaş maçındaki kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı. PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Neler olmuştu?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadelede kural hatası yapıldı. 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunan Akhisarspor, 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi. Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre maç sonucunun Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesi gerekiyor. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve "Maalesef böyle bir şey oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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