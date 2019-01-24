Akhisarspor, Beşiktaş maçında hükmen mağlup sayıldı
Akhisarspor, Beşiktaş maçındaki kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
24 Ocak 2019 Perşembe 16:07
Akhisarspor, Beşiktaş maçındaki kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
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