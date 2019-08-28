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Akhisarlılardan açık havadaki konserlerine büyük ilgi

Akhisar Belediyesi tarafından Gölet alanında düzenlenen Açık Hava Konserlerinde Bayram Atiker ve Orkestrası sahne aldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
Akhisarlılardan açık havadaki konserlerine büyük ilgi

Akhisar Belediyesi tarafından Gölet alanında düzenlenen Açık Hava Konserlerinde Bayram Atiker ve Orkestrası sahne aldı.


Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı Açık Hava Konserlerinde Gölet alanında dün gece müzikseverler yine unutulmaz bir gece yaşadı. Açık Hava Konserlerinin dün akşam ki programında Bayram Atiker ve Orkestrası sahne aldı. Orkestranın solisti Bayram Atiker’in birbirinden güzel seslendirdiği şarkılar geceye katılanlardan büyük beğeni aldı. Birbirinden farklı türde şarkıları seslendiren Bayram Atiker, performansını beğenen müzikseverlerin isteklerini de geri çevirmedi.


Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanında başlatılan açık hava konserlerinde yaz boyunca her hafta salı günü farklı yerel sanatçılar sahne alacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
  1. konser
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